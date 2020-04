Sepe, l'agente: "Ritorno al Napoli? Non lo escludo se Meret va via"

Ultime calciomercato Napoli. Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Luigi Sepe, ha parlato del futuro dell'estremo difensore ai microfoni di "Si Gonfia la Rete":

"Napoli su Sepe? Non lo escludo e non credo sia impossibile, se Meret va via. Perché è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simile. Tutti conoscono il valore di Sepe, sarebbe la cosa più facile, lo conoscono bene sia dal punto di vista umano che del calciatore. Sepe però ha anche tanti estimatori in Italia e all'estero, è uno dei 5 migiori portieri italiani.