Calciomercato Napoli - Doppio arrivo in casa Sampdoria. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, nei prossimi giorni dovrebbero perfezionarsi l’arrivo del secondo portiere e del difensore centrale. Il nome per il vice-Audero sarà infatti quello di Nikita Contini di proprietà del Napoli mentre per rinforzare la retroguardia c’è il ritorno di Maxime Leverbe, ora al Pisa.