Se Mertens rinnova si raffredda la pista Deulofeu: il motivo

L'edizione odierna del Mattino si concentra anche sui rinnovi in casa Napoli e i possibili obiettivi di calciomercato. Dal quotidiano si legge:

Deulofeu, infatti, sarebbe il giocatore ideale per sostituire Mertens, motivo per il quale il Napoli non ha ancora affondato definitivamente l’assalto per chiudere l’accordo con l’Udinese. Se Mertens dovesse prolungare il suo accordo con il club azzurro, allora l’opzione Deulofeu potrebbe raffreddarsi, perché verrebbe meno l’esigenza di trovare un nuovo fantasista. Ecco perché la prossima settimana diventa quella decisiva: tanto per il rinnovo di Mertens, quando per l’accelerata per Deulofeu.