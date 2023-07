Scotto: "Scongiurato l'addio di Osimhen: ecco cosa sta accadendo"

"Il #Napoli ha ottenuto ciò che voleva, ossia trattenere #Osimhen. Questo era quello che contava. Ribadita al suo agente, Roberto Calenda, l'incedibilità del giocatore a meno di offerte "irrinunciabili" (non meno di 150 milioni) che non sono arrivate. Dopo l'ultimo sondaggio del Manchester United e l'ennesimo "no" del Napoli, le parti sono pronte al rinnovo.

C'è distanza, ma la trattativa è in piedi sulla base di 7 milioni l'anno per un biennale. Osimhen chiede garanzie, quindi si parlerà di una clausola. Per il #Napoli non deve essere inferiore a 140 milioni, mentre l'agente del nigeriano non la vuole oltre i 100. Si tratta, ma intanto l'addio dell'attaccante questa estate è scongiurato. Osimhen è felice di restare e si aspetta subito una gratificazione da parte del club azzurro".