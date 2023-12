Scotto: "Nuova offerta dell'Inter a Zielinski! Contratto quadriennale da 4 milioni"

Calciomercato Napoli, continua il pressing dell'Inter per Piotr Zielisnki! Il centrocampista polacco del Napoli non ha ancora rinnovato il suo contratto e rischia di lasciare il club a parametro zero, potendosi liberamente accordare con altre squadre già da gennaio.

Ecco quanto riferisce il giornalista Giovanni Scotto su Twitter: "Piotr Zielinski ha ricevuto una proposta dall'Inter per un quadriennale a partire dal 1 luglio. Stipendio in linea con quello attuale, quasi 4 milioni di euro. Nessuna decisione per il calciatore, che ci rifletterà dopo il mercato invernale e dopo aver chiarito col Napoli se ci sono le condizioni per il rinnovo. La priorità del polacco è la squadra azzurra. In ogni caso, dal 1 febbraio sarà libero di firmare per la sua eventuale nuova squadra".