Scotto: "Incontro positivo tra ADL e l'agente di Osimhen, clausola più bassa del previsto e stipendio stellare. Victor ha apprezzato una cosa"

Giovanni Scotto racconta le ultime sul rinnovo di Osimhen con il Napoli:

"Come anticipato da Gianluca DI Marzio l'incontro tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen è stato positivo. L'attaccante, che resta convinto di partire nel caso arrivi una buona offerta, non vuole essere bloccato dal presidente, come accaduto la scorsa estate. La clausola da 130-140 milioni (e non 160 come inizialmente richiesto da De Laurentiis) e un contratto fino al 2026 da 10 mln + bonus dovrebbero convincere il giocatore. Osimhen ha apprezzato la totale disponibilità del presidente, in particolare il permesso di farlo andare in Marocco a ritirare il Pallone d'Oro alla vigilia di un match fondamentale. La posizione del nigeriano si è molto ammorbidita rispetto ai mesi scorsi.