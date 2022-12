Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, commenta così le ultime notizie di calciomercato della SSC Napoli:

"Il Napoli aspetta l'eventuale accordo tra Sirigu e la Salernitana per liberarlo gratis e riprendere Contini, anticipando la chiusura del prestito alla Sampdoria. Sirigu lusingato dalla maglia da titolare. Alla Samp Zanoli per liberare il posto in lista "settore giovanile".