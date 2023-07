Notizie Calcio Napoli - Arrivano aggiornamenti sul possibile futuro di Alessandro Zanoli.

Alessandro Zanoli

Napoli, Zanoli verso la cessione in prestito

Stando alle parole del collega Giovanni Scotto, Rudi Garcia ha apprezzato le qualità del terzino, ma in accordo con la società si opterà per cederlo in prestito per garantirgli la possibilità di giocare regolarmente. Su di lui è pronto il neopromosso Genoa che lo aspetta con la formula del prestito secco. Per sostituirlo arriverà dal Verona, Davide Faraoni.