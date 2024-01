Scotto: "De Laurentiis preferisce Mazzocchi a Faraoni, ecco il motivo"

Calciomercato Napoli, ultimi aggiornamenti dal giornalista del quotidiano Il Roma, Giovanni Scotto.

"Il Napoli vuole subito prendere Samardzic (si lavora ai dettagli, all'Udinese 25 mln bonus inclusi) col giocatore che ha dato disponibilità. Si vuole chiudere anche per Mazzocchi, ma occorrerà un po' di pazienza. Il presidente della Salernitana Iervolino è perplesso, per questo sarà il giocatore a dover spingere per chiedere la cessione alla squadra del cuore. Arriverebbe a titolo definitivo per 3 milioni complessivi, si lavora ancora sulla formula. L'alternativa è Faraoni ma De Laurentiis preferisce prendere un giocatore più giovane".