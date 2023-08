Schira: "Veiga in Arabia, il Napoli blocca la cessione di un centrocampista"

Notizie Calcio Napoli - Il collega ed esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"Gaetano è stato tolto dal mercato, aveva richieste da club come Verona, Empoli e Frosinone e ora non è sul mercato, vediamo cosa succede. Veiga era un’opportunità, il Napoli ha fatto tutto quello che doveva fare, le visite erano fissate per lunedì scorso poi nel weekend c’è stato un ripensamento da parte del giocatore. Il Napoli si è fatto tirare per il collo ma in realtà Veiga e l’entourage hanno giocato a nascondino, Veiga si è rimangiato la parola e ha fatto una scelta economica. Gabri Veiga ottimo giocatore ma 12 milioni all’anno li prendono i top player, nessuno in serie a prende qiesti ingaggi.

Lozano resta per mancanza di alternative, ad inizio estate sperava in offerte dalla Premier League ed era incuriosito dalla MLS, ora resta senza rinnovo e da mezzo separato in casa. Il Napoli sta seguendo Lindstrom e Bakayoko per sostituirlo ma ci deve essere l’opportunità giusta”.