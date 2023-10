Napoli - Il commento dell'esperto di calciomercato Nicolò Schira sul possibile cambio allenatore in casa Napoli. Perché Igor Tudor aspetta un club come il Napoli, ha rifiutato la Salernitana per un club di prima fascia:

"Come raccontato ieri Igor Tudor ha declinato le avance della Salernitana per aspettare un club di prima fascia. Il croato ha avuto degli approcci col Napoli negli ultimi 10 giorni e ha dato la sua disponibilità a subentrare in caso di esonero di Rui Garcia".