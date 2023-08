Calciomercato Napoli - L'esperto di mercato Nicolò Schira ha scritto un tweet su Takehiro Tomiyasu. Il giapponese, ex Bologna ed ora in forza all'Arsenal, potrebbe essere il colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis che non ha mai nascosto la possibilitò di un arrivo in azzurro di un calciatore nipponico. Di seguito il messaggio scritto da Schira:

"Tomiyasu può lasciare l'Arsenal: è stato offerto al Napoli negli ultimi giorni"