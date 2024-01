Calciomercato - La Juventus è pronta a reinvestire la somma giunta indirettamente dal Tottenham per Radu Dragusin: "Idea della Juventus è di utilizzare i €4M derivanti dalla vendita di Dragusin (dal Genoa al Tottenham) per prendere Samardzic in prestito oneroso con diritto di riscatto (16M + bonus) che diventerà obbligo a determinate condizioni. Stessa formula concordata da Inter in estate", scrive l'esperto di mercato Niccolò Schira.