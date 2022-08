Schira svela: "C'è un club di Serie A su Zerbin: chiesto il prestito alla SSC Napoli!"

Calciomercato Napoli - Alessio Zerbin può diventare una pedina importante per il Napoli. Il club azzurro punta su questo ragazzo per il futuro, fra i migliori del doppio ritiro Dimaro-Castel di Sangro. E vorrebbe inserirlo (in prestito) nell'affare che porterebbe Giacomo Raspadori in azzurro.

Zerbin-Lecce: la proposta

Ma c'è anche il Lecce su Zerbin. A rivelarlo è Nicolò Schira via Twitter:

Il Napoli ha offerto Adam Ounas al Sassuolo per abbassare il prezzo di Raspadori. Il Sassuolo preferirebbe Alessio Zerbin (in odore di rinnovo fino al 2027 e già chiesto dal Lecce in prestito) nell’affare".