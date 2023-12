Calciomercato Napoli - "L’Udinese rinasce e cala il tris contro Bologna. Solo 10 minuti finali per Lazar Samardzic, sempre più separato in casa e desideroso di volare in una big già a gennaio. A dispetto delle dichiarazioni di circostanza del club, il serbo può partire e il Napoli prepara l’affondo…", così Nicolo Schira, esperto di mercato, via Twitter.