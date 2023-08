Schira: "Rinnovo Osimhen, ecco l'offerta per lo stipendio di De Laurentiis fino al 2027! Le cifre"

Calciomercato Napoli - Alza l'ingaggio, Aurelio De Laurentiis. Pur di convincere Victor Osimhen a restare in azzurro. E la nuova offerta per lo stipendio è vicina ai 10 milioni. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, infatti,

"Il Napoli ha aumentato l'offerta per convincere Victor Osimhen a prolungare: pronto un nuovo stipendio di € 9M/anno (bonus inclusi) per rinnovare il contratto fino al 2027. Nell'affare è prevista una clausola rescissoria. De Laurentiis spinge per provare a trovare un accordo per bloccare l'attaccante...".