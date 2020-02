Schira: "Osservatori del Chelsea all'Olimpico per Lazio-Verona, nel mirino Kumbulla"

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in casa Napoli in chiave mercato è certamente quello dei difensore centrale Marash Kumbulla, attualmente in forza all'Hellas Verona e nel mirino anche dell'Inter. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista e collaboratore della Gazzetta dello Sport, oggi allo stadio Olimpico di Roma, per assistere alla parta tra la Lazio e gli scaligeri, c'erano anche degli osservatori del Chelsea per visionare da vicino proprio il giovane e talentuoso centrale. Insomma, a quanto pare potrebbe aggiungersi un'altra pretendente di grande livello per lui. Ricordiamo che il Napoli ha già un accordo con l'Hellas Verona per lui ma resta da convincere il ragazzo, che al momento sta prendendo tempo per decidere in serenità cosa fare.

Kumbulla