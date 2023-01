Schira: "Napoli su Ounahi? Bisognava arrivarci prima, il Leicester ha già messo 30 milioni sul piatto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'esperto di mercato Nicolò Schira:

"Ounahi? C'è una grande concorrenza ed è normale dopo il Mondiale fatto. Il Leicester ha già messo sul piatto 30 milioni di euro per lui e il solo fascino del Napoli non basterebbe. Bisogna arrivare prima su certi giocatori, adesso c'è bagarre e non è semplice. Poi il Napoli non avrebbe slot extracomunitari, quindi dovrebbe fare l'operazione per l'estate. La Premier spinge per Ounahi, questo è certo".