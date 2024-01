"Il Napoli è fiducioso di ingaggiare Nehuen Perez dall'Udinese per 17 milioni di euro, come rivelato questa mattina. Il difensore centrale vuole andare al Napoli e ha già concordato le condizioni personali per un contratto fino al 2028", twitta l'esperto di mercato Niccolò Schira che dunque anche conferma una fumata bianca ormai vicina.