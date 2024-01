Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riporta alcune indiscrezioni in merito all'interessamento del Napoli per Zito Luvumbo:

"Il Napoli ha aperto la trattativa per Zito Luvumbo (classe 2002): positive le prime trattative con i suoi agenti negli ultimi giorni. Il Napoli è interessato all'attaccante di Cagliari per la prossima stagione, ma sta lavorando per provare a ingaggiarlo subito".