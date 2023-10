Schira: "Insigne-Toronto, matrimonio ai titoli di coda. C'è la volontà del giocatore"

Notizie Calcio Napoli – L'avventura in MLS di Lorenzo Insigne potrebbe essere giunta al termine. L'ex capitamo del Napoli, dopo un'esperienza fatta più di bassi che alti in Canada, vuole tornare in Serie A. Il problema principale però è il suo ingaggio, lo riporta il collega ed esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo profilo X:

"Lorenzo Insigne vorrebbe lasciare il TorontoFC nella finestra di mercato di gennaio. Il suo sogno è ancora quello di tornare in Serie A e i suoi nuovi agenti sono al lavoro per cercare di trovare una soluzione. Non è facile raggiungere un nuovo club italiano, perché il suo stipendio (7,5 milioni/anno) è molto alto".