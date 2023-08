Notizie Calcio Napoli - Il Genoa punta a rinforzare ulteriormente la sua rosa e l'obiettivo in difesa e sempre quello, Alessandro Zanoli. Il Napoli però è ancora indeciso sul futuro del terzino, a riferire le ultime indiscrezioni sul laterale difensivo è l'esperto di mercato, Nicolò Schira:

"Il Genoa spinge ancora per ingaggiare Alessandro Zanoli in prestito dal Napoli, che non ha ancora deciso il suo futuro".