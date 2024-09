Calciomercato SSC Napoli - Il Galatasaray si è tuffato su Victor Osimhen, dopo la chiusura del calciomercato, in Turchia non è ancora chiuso, e annusa l'affare. Nicolò Schira scrive sul proprio profilo X:

"Galatasaray sono in trattativa per ingaggiare Victor Osimhen da Napoli in prestito fino a giugno 2025. Gala è pronta a coprire interamente lo stipendio (12 milioni/anno)".