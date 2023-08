Calciomercato Napoli - “Natan ha raggiunto un accordo col Napoli per un ingaggio da 1,2 milioni di euro all’anno. Offerta da 10 milioni piĂą bonus invece per il Bragantino. Il Flamengo riceverĂ il 10%”, è l’aggiornamento fornito da Nicolò Schira. Tutto fatto in ogni caso per il brasiliano del Bragantino pronto a sostituire Kim in azzurro.Â