Schira: "Capo scout monitorano Kvara, ecco come il Napoli vuole respingere gli assalti dei club inglesi"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Rinnovo Kvaratskhelia: "Il Napoli dovrebbe ritoccare l'ingaggio del georgiano per respingere gli assalti dei top club europei, i quali potrebbero offrire cifre molto elevate al calciatore".

Squadre interessate a Kvara? "Nelle scorse partite diversi capo scout del Liverpool, del Chelsea, del Tottenham e del Manchester City sono arrivati in Italia per monitorare Khvicha. Non sono state ancora presentate offerte ufficiali, ma si tratta di un calciatore interessante, naturale che grandi club abbiano inviato degli osservatori per osservarlo. Nelle prossime settimane, il Napoli, tuttavia, tenterà di adeguare il contratto del georgiano per evitare assalti destinati ad arrivare".