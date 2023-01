Schira: "Bereszynski al Napoli, ecco quando ci sarà il via libera all'operazione"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'esperto di mercato Nicolò Schira:

"Bereszynski? Gli agenti stanno definendo gli ultimi aspetti. Il Napoli ha promesso il rinnovo a Zanoli prima del prestito alla Samp e l'accordo col ragazzo già c'è. Rispetto a 15 giorni fa, resta in standby soltanto la posizione di Nikita Contini. Il calciatore pensava di tornare a Napoli per fare il secondo, mentre con la permanenza di Sirigu non sarebbe convinto di fare il terzo portiere, rinviando un rientro a Napoli verso la fine della stagione. Dopo il rinnovo di Zanoli, comunque, ci sarà il via libera per lo scambio con Bereszynski".