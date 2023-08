Schira: "Balogun-Monaco, ci siamo. Contratto fino al 2028"

Notizie Calcio - Folarin Balogun vede sempre più vicino il ritorno il Ligue 1. Dopo l'esperienza al Reims che lo ha visto totalizare ben 21 gol in 37 presenze l'attaccante è pronto a lasciare l'Arsenal questa volta a titolo definitivo. Gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante in passato accostato a club italiani come Napoli e Inter, li riporta collega ed esperto di mercato Nicolò Schira tramite i suoi portali social:

"Folarin Balogun si avvicina all'AS Monaco dell'Arsenal per 48 milioni di euro. Pronto un contratto fino al 2028".