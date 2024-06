Schira: "Atletico Madrid in trattativa per l'acquisto di Dovbyk"

Calciomercato Napoli - L'Atletico Madrid può beffare il Napoli e le altre società interessate all'acquisto di Artem Dovbyk che può lasciare il Girona attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Dovbyk-Atletico Madrid, le ultime

A dare gli ultimi aggiornamenti sulle nuove notizie in merito a quello che può essere il trasferimento dell'attaccante ucraino, che quest'anno ha segnato 24 gol e messo a servizio dei compegni 8 assist, è stato l'esperto di mercato Nicolò Schira:

"L'Atletico Madrid è in trattative per raggiungere un accordo per ingaggiare l'attaccante del Girona Artem Dovbyk".