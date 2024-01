Schira annuncia: "Il Napoli sta provando a bloccare Luvumbo! L'idea di De Laurentiis"

"Dragusin, troppi 30 milioni? È un’operazione straordinaria per il Genoa che ne ricaverebbe un’ottima plusvalenza", ha detto l’esperto di calciomercato Nicolò Schira de Il Giornale nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte:

"La partita col Napoli è aperta, il Genoa potrebbe alimentare un’asta per strappare il prezzo più conveniente dalle varie pretendenti. Il Napoli deve prendere almeno uno se non due rinforzi prima di metà gennaio per provare a vincere la Supercoppa ed entrare tra i primi quattro. La supercoppa è un trofeo da alzare al cielo, e non va trascurata. Piace Vitik dello Sparta Praga: molto giovane, ci sono riflessioni in corso. A centrocampo Soumaré è sempre piaciuto, da molto è nel mirino dei radar azzurri. Hojbjerg non sta decollando, operazione complessa: guadagna tanto e non c’è più il decreto crescita. Samardzic non è centrocampista d’ interdizione, prenderebbe il posto di Elmas/Zielinski e non quello di Anguissa impegnato in coppa d’Africa. Udinese e Napoli parlano, bisognerà limare qualcosa, credo si possa trovare la quadra poi anche col giocatore, il cui padre ha fatto saltare la trattativa con l’Inter. Non credo però che, dopo l’Inter, si abbia voglia di perdere un altro treno, il che complicherebbe anche l’estate del calciatore. A Napoli poi può essere protagonista.

Luvumbo? Operazione prospettica per l’estate ma il Napoli proverà a bloccarlo adesso per evitare che il suo prezzo possa lievitare in seguito alla coppa d’Africa. C’è stato un incontro tra il Napoli e il suo entourage.

Politano-Arabia? È una proposta allettante, che gli permetterebbe di guadagnare il triplo di quanto guadagna al Napoli. la valutazione del giocatore ad opera del Napoli si aggira intorno ai 15 milioni, che sarebbero un buon guadagno piuttosto che veder scendere il valore del suo cartellino man mano che ci si avvicina alla scadenza. Bisogna capire cosa vogliano fare il Napoli e Politano sul rinnovo: se il Napoli glielo propone, credo che il calciatore accetterà. L’offerta è reale, l’interesse dell’Arabia è concreto, la tentazione per Politano c’è ma preferirebbe comunque il rinnovo con il Napoli, al momento".