Schira annuncia: "Clausola Osimhen, spuntano le prime due squadre interessate per l'estate!"

Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio di De Laurentiis che ha di fatto reso pubblico che in estate Victor Osimhen andrà via, si iniziano a profilare le possibili squadre interessate per la prossima estate all'attaccante nigeriano. Ricordiamo infatti che nel rinnovo col Napoli è presente nel contratto la clausola rescissoria.

E Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, via Twitter scrive:

"Chelsea e Manchester United sono interessate ad ingaggiare l'attaccante del Napoli Victor Osimhen per la prossima stagione".