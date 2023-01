Schira: "Affare Bereszynski-Zanoli ai dettagli. Di Lorenzo? Non escludo interesse del Barcellona"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Affare Bereszynski-Zanoli? "È un'operazione articolata, ma è destinata a concludersi. È quasi tutto fatto, si stanno limando gli ultimi dettagli. Bartosz arriverà in prestito con diritto di riscatto, si giocherà la conferma con il Napoli. È un'affare allargato, perché rientrerà anche Contini nella trattativa, il quale ricoprirà il ruolo di secondo o terzo portiere in base al futuro di Sirigu. Di conseguenza la Samp dovrà muoversi ancora sul mercato per trovare un secondo portiere. Non escludo un incontro tra i due club in vista della gara da disputare questo fine settimana".

Possibile addio di Di Lorenzo? "Resterà a lungo, rinnoverà presto il contratto con una scandeza profonda. Non è sul mercato, ma non escludo l'interesse del Barcellona. Giovanni sta facendo molto bene al Napoli, ma credo che resterà, non rientra nei piani del calciatore lasciare il club azzurro".