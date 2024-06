Calciomercato SSC Napoli - È scattato il countdown per l’annuncio di Antonio Conte al Napoli: fra domani e martedì sono attese le firme. Lo annuncia il Corriere della Sera.

Countdown Napoli-Conte

Poi, via alla nuova era azzurra, piena di aspettative e voglia di rivincita. E le prime situazioni di mercato da affrontare saranno sicuramente quella che stanno coinvolgendo Khvicha Kvaratskhelia ed il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Conte non sembra per nulla intenzionato a privarsi di entrambi.