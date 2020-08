Scatta il piano B del Napoli sul mercato, ora si cede! Almeno 6-8 azzurri potrebbero dire addio

Il piano-B del Napoli, dopo aver investito 135 milioni in otto mesi, è ormai lampante e De Laurentiis ha la necessità (non l’urgenza) di cedere calciatori in rosa, come racconta il Corriere dello Sport:

"La priorità è costituita da Koulibaly verso il City; Allan pronto per andare da Ancelotti all’Everton; Milik orientato ad aspettare (ma non tanto) la Juventus perché la Roma gli piace; Ghoulam che sulla fascia spera si concretizzi pure una sola delle varie trattative in Inghilterra; Younes, Ounas e (forse) anche Lozano e Llorente a cui vanno offerti spazi e dignità. E poi, sistemato il bilancio, ridimensionato il monte-ingaggi"