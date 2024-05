KKN - Scambio Napoli-Bologna: offerto Meret, Skorupski chiede informazioni a Zielinski!

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio ha raccontato una notizia di calciomercato raccolta dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, che riguarderebbe un ipotetico scambio fra Skorupski e Meret fra Napoli e Bologna:

"Nel post partita di Napoli-Bologna, è aumentata una ipotesi. C'è Sartori al Bologna, c'è Meluso al Napoli che non ha più poteri sulle scelte di mercato perché arriverà un nuovo direttore sportivo. In questo momento si lavora ad una doppia operazione con Federico Pastorello: le intenzioni dell'agente è di portare via da Napoli Alex Meret. E nel contempo portare a Napoli un altro suo assistito, l'attuale portiere del Bologna Skorupski.