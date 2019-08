Scambio Milik-Icardi, Il Mattino: Milik sacrificato nella trattativa Icardi: il Napoli cerca l'accordo con l'Inter

Calciomercato Napoli - Il Napoli è disposto anche a sacrificare Arek Milik pur di arrivare a Icardi. L'attaccante polacco non dispiace al tecnico nerazzurro che ha visto sfumare l'obiettivo Dzeko. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

L'Inter vuole cedere Icardi e ha bisogno di un attaccante fisico, il Napoli è a caccia di Icardi ed è pronto a sacrificare Milik (che anche ieri non si è allenato col gruppo Castel Voltuno per risolvere grane fisiche): insomma, circostanze che sembrano essere le due parti di una mela gemella. L'Inter valuta Icardi non meno di 70 milioni, per il Napoli Milik ne vale 40 e allora l'accordo si potrebbe trovare a metà strada: 40 milioni cash e il polacco in cambio di Maurito. Marotta non si tirerebbe di certo indietro perché si toglierebbe davanti il problema Icardi (che altrimenti rischia di rimanergli sul groppone) e risolverebbe anche quello della prima punta che vuole Conte.