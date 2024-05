Scambio Lukaku-Osimhen, Il Mattino - Sì di Conte ad un'ipotesi concreta: il nigeriano vuole il Chelsea

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen preferisce la Premier League al Paris Saint-Germain. Ma il Chelsea, che è sul calciatore nigeriano, non vuole pagare la clausola rescissoria al Napoli. E allora, l'unica strada percorribile, è lo scambio con Lukaku.

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli, torna a confermare l'ipotesi concreta di uno scambio Lukaku-Osimhen fra Chelsea e Napoli:

"L'agenda di Manna è piena di impegni, incontri e contatti. Il ds dovrà ricostruire la squadra con almeno sette innesti di spessore. Rinforzi in tutti i reparto del campo. Restando sul fronte offensivo ci sarà da "colmare" la lacuna del probabile addio di Osimhen che piace al PSG (il club francese vorrebbe fare la spesa a Napoli ed hanno fatto un'offerta faraonica da 100 milioni di euro per Kvaratskhelia), ma strizza l'occhio alla Premier. Il Chelsea corteggia da oltre un anno Victor che non sembra affatto indifferente alle sirene londinesi. I blues, però, vogliono evitare di pagare la clausola da 120 milioni fissata da De Laurentiis a dicembre scorso e provano a trattare con altre formule. Quella di una contropartita sembra essere la più praticabile. Anche perché nelle fila del Chelsea è appena rientrato Romelu Lukaku dal prestito alla Roma. Il centravanti potrebbe essere il grimaldello gradito a tutti per sbloccare l'operazione. Sopratutto a Conte che lo ha avuto e con cui ha vinto all'Inter...".