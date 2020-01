Ultimissime Calcio Napoli -Nonostante l'arrivo di Diego Demme e Stanislav Lobotka, la SSC Napoli non abbandona la finestra di calciomercato invernale. Ecco quanto riportato dal portale de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per Llorente si continuano a monitorare eventuali soluzioni in prestito. L'idea di uno scambio con Politano dell'Inter non ha avuto seguito perché all'esterno nerazzurro si sono interessati anche il Milan, la Roma e anche la Fiorentina".