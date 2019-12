Scambio Llorente-Politano, Gazzetta: brusca frenata nelle ultime ore, Gattuso non è convinto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di una frenata per lo scambio Llorente-Politano: "Sono due i nomi che Conte vorrebbe per rinforzare il suo attacco: Giroud, appunto, e Llorente. Sullo spagnolo però vanno registrare la perplessità del Napoli sullo scambio con Politano, possibilità emersa recentemente ma che non convincerebbe in pieno la nuova guida tecnica, ovvero Gattuso. Ecco perché lo scambio di prestiti ha subito al momento uno stop. Non è una bocciatura definitiva, ma quello che porta a Llorente non è più l’opzione favorita"