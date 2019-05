Scambio Insigne-Icardi, CdS: "Voce tramontata in un clic: Maurito rifiutò il Napoli nel post Higuain"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le vicende di mercato che hanno visto coinvolti sia Insigne che Icardi: "Capitano e mio ex capitano. Ovvero: la strana domenica al San Paolo di Lorenzo Insigne e Mauro Icardi. Che incrocio. E che gioco di scarti: all’epoca della scuola calcio, Lorenzino fu scartato dal club nerazzurro a causa della sua statura; all’epoca della Samp, invece, Maurito scartò il Napoli sfogliando il libro delle offerte. E poi? Beh, storie di tempi più recenti: l’incontro De Laurentiis-Wanda Nara per provare a consegnare al marito lo scettro abbandonato da Higuain; e, gran finale, la voce tramontata in un clic di uno scambio Lorenzo-Mauro in vista della prossima stagione. Per sistemare due situazioni scomode, sì, salvo poi ritrovarsi a casa di un amico (Ancelotti) per un caffè o dinanzi a un social (casa Icardi) per ribadire la rispettiva voglia di continuare così".