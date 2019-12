Scambio Hysaj-De Sciglio, Tuttosport: brusca frenata per motivi d'ingaggio. Anche l'idea Rodriguez perde quota

Calciomercato Napoli - Il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive in merito al possibile scambio tra Napoli e Juve con protagonisti Elseid Hysaj e Mattia De Sciglio.

"Poi bisognerà chiudere anche per l’esterno difensivo sinistro, oppure un destro che sappia adattarsi anche sulla corsia opposta. A tal proposito, il ds Giuntoli ha parlato con il suo omologo juventino Paratici per uno scambio che faccia felice sia Sarri che Gattuso: Hysaj alla Juventus e De Sciglio al Napoli. Il 27enne milanese è stato anche compagno di squadra al Milan con Gattuso (era la stagione 2011-2012), ma resta la perplessità dell’ingaggio da 2,6 milioni a stagione. Cioè molto più di quanto percepiscono altri difensori del Napoli. Anche nel caso di Ricardo Rodriguez c’è una ragione di natura contrattuale (guadagna 3 milioni) a frenare l’arrivo del nazionale svizzero alla corte di Gattuso che aveva in Rodriguez uno dei fedelissimi nella sua esperienza da allenatore del Milan".