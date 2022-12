Scambio Bereszynski-Zanoli, manca ancora un passaggio per la fumata bianca: ecco quale

Calciomercato SSC Napoli - All'apertura del mercato di gennaio, Spalletti potrebbe già accogliere il nuovo terzino: si tratta di Bereszynski, esterno della Sampdoria e della Nazionale polacca, protagonista anche al Mondiale. Ma prima c'è futuro di Zanoli, inserito in questo scambio, da sistemare.

A scrivere dello scambio Bereszynski-Zanoli fra Sampdoria e Napoli è il Mattino:

"Un solo rinforzo per Spalletti ma senza particolare fretta: con Bereszynski e la Sampdoria accordo raggiunto, anche se manca un altro dettaglio ovvero la garanzia che Zanoli non va in blucerchiato a fare la comparsa. Perché il senso di questa operazione è tutta qui: dare minuti al terzino 22enne, chiuso al Napoli da Robocop Di Lorenzo".