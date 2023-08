Romano: scambi tesi Napoli-Celta Vigo stasera, affare in pericolo! Cambiate le condizioni

"Ulteriori dettagli sulla trattativa di Gabri Veiga. Scambi tesi tra Napoli e Celta Vigo anche questa sera, i problemi rimangono — l'affare ora considerato in pericolo. Le condizioni sono state modificate dalla parte dei club, come rivelato stasera. Gabri Veiga, non è in viaggio nonostante fosse prenotato". Questo il nuovo tweet dell'esperto mercato Fabrizio Romano