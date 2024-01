Scalvini accostato al Napoli, Sportitalia: spunta la maxi richiesta dell'Atalanta

Mercato Napoli. Giorgio Scalvini è uno dei profili seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione. Il centrale dell'Atalanta, però, ha una valutazione altissima che è addirittura aumentata rispetto a pochi mesi fa.

Ecco quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia:

L’Atalanta non ha intenzione di privarsi di Giorgio Scalvini in questa sessione di mercato. E soprattutto è conoscenza degli apprezzamenti di diversi top club, compreso il Manchester United. Ma la filosofia è la stessa, il discorso in qualche modo coinvolge Koopmeiners, nel senso che soltanto un’offerta ritenuta “folle” potrebbe far cambiare idea alla società bergamasca. L’offerta dovrebbe essere di almeno 60 milioni, a maggior ragione se si tratta di club della Premier.