Sportmediaset - Il Sassuolo piomba su Pinamonti e Casadei, via libera per Raspadori?

Calciomercato Napoli - In arrivo la data dell'inizio della nuova stagione di Serie A, per questo ora le società italiane sono pronte a velocizzare le trattative di calciomercato. In arrivo novità importanti per il Napoli dal Sassuolo.

Sassuolo: assalto a Pinamonti

Come rivelato da SportMediaset, il Sassuolo ha ceduto Gianluca Scamacca al West Ham ed è piombato con forza su Andrea Pinamonti e Cesare Casadei dell'Inter. Il club sarebbe disposto a inserire in entrambi i casi il diritto di recompra, a cui i nerazzurri tengono particolarmente. Due importanti operazioni in entrata che potrebbero portare al possibile via libera anche in uscita di Raspadori sempre vicino al Napoli.