Sassuolo, Carnevali: "Maxime Lopez? O è felice di restare o finisce con me in tribuna!"

Calciomercato Napoli - L'ipotesi di Maxime Lopez in azzurro è stata bocciata da Rudi Garcia, ma si torna a parlare del centrocampista del Sassuolo dopo le dichiarazioni dell'ad Giovanni Carnevali.

Dopo lo sfogo di Dionisi degli scorsi giorni, ad alzare la voce √® quindi anche l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, che parlando della situazione di mercato di Maxime Lopez √® stato molto duro col centrocampista francese ai microfoni di Sky Sport: "Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita?¬†Se ci sono giocatori che non hanno interesse a rimanere con noi dobbiamo trovare opportunit√† per farli uscire. √ą chiaro che non aspettiamo la loro richiesta ma andiamo a trovare opportunit√† che ci gratificano anche sotto l'aspetto economico.¬†Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? Cos√¨ mi spiegano come funziona il gioco del calcio. Chi resta con noi deve avere voglia e desiderio e deve essere felicissimo di giocare in questa squadra".