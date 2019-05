Sarri-Juventus, Gazzetta annuncia: "L’addio al Chelsea arriverà forse già giovedì, bianconeri probabile destinazione"

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea ed ex Napoli

Stasera ci sarà la finale playoff di Championship inglese tra Aston Villa e Derby: chi vince sale in Premier League, e sulla panchina del Derby County c'è Frank Lampard. Ovvero, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il candidato numero uno per la panchina del Chelsea.

Sarri-Chelsea-Juventus, annuncio già giovedì?