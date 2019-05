Prossimo allenatore Juve, Sarri cerchiato in rosso da Paratici! Il tecnico ha dato l'ok a Ramadani per proseguire i colloqui

Calcio mercato Juve - La Juventus apre i casting per il sostituto di Allegri in Premier League. Zidane, Ancelotti e Deschamps convinti di portare avanti i propri progetti. Il nome che in questo momento è cerchiato in rosso sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Maurizio Sarri. Intanto attraverso l’intermediario Fali Ramadani, l’allenatore toscano ha già fornito il proprio assenso di massima a proseguire i colloqui con i campioni d’Italia a stagione conclusa.

Prossimo allenatore Juve, Sarri in testa

Come riportato dal Corriere della Sera, il problema è che il faccia a faccia con Marina Granovskaia, il potentissimo braccio destro di Roman Abramovich, servirà quasi sicuramente a certificare l’addio di Sarri da Londra. E se il matrimonio con la Juve si farà, Sarri dovrà scacciare anche il fantasma di Pep Guardiola, avvistato martedì in Italia quando invece era ad Abu Dhabi e dato da alcune fonti come prossimo allenatore della Juve, con tanto di accordo già raggiunto. Oltre che su Sarri, gli occhi della Juve restano sempre puntati su Simone Inzaghi, ma anche su Mauricio Pochettino in stand by fino alla finale di Champions dell’1 giugno.