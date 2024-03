Sarri pensa al ritorno al Napoli: la posizione di ADL

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sul futuro di Maurizio Sarri che ha presentato le dimissioni dalla Lazio a pochi mesi dalla fine della stagione di Serie A e sono già venute fuori tante indiscrezioni sulla sua prossima squadra.

In questi mesi Sarri è stato accostato al Milan come possibile sostituto di Pioli in estate, ma ora anche al Napoli, la sua ex squadra con cui ha raggiunto dei risultati davvero storici. Ora arrivano però delle notizie che riguardano questa possibile decisione.

Sarri torna al Napoli: la posizione di De Laurentiis

Nelle ultime ore Sarri ha dato le dimissioni dalla Lazio e detto addio al progetto biancoceleste. Il tecnico non sente più la squadra al suo fianco a seguirlo dopo lo scorso anno che è stato di alto livello. Tanti problemi quest'anno e già 12 sconfitte in campionato, per questo motivo c'è stato ora l'addio e si inizia a parlare di quella che può essere la prossima squadra di Sarri con anche il Napoli tra i pensieri del tecnico.

A dare la notizia è stata Eleonora Trotta di Calciomercato.it e Corriere dello Sport su Twitter che ha fatto un'analisi su quello che può accadere in vista della prossima stagione per l'ex tecnico di Juve e Napoli perché Maurizio Sarri può allenare di nuovo subito in Serie A dall'estate. Infatti, secondo la direttrice di cm.it ora tra i pensieri di Sarri c'è anche quello di un ritorno al Napoli e bisogna capire le idee di De Laurentiis però.

Un segnale sul possibile ritorno di Sarri al Napoli è già arrivato da De Laurentiis. Il presidente del club azzurro, infatti, ha parlato a Mediaset Infinity+ prima della partita Barcellona-Napoli di Champions League:

"Mi ha molto stupito la notizia delle dimissioni di Sarri. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista tu ti devi assumere delle responsabilità. Se tu stai in una determinata società devi portare l'impegno a termine fino alla fine, per una questione di contratto, per un rispetto verso i tifosi, il club, i giocatori ecc. Chi dà le dimissioni alla fine è un perdente secondo un mio parere. Non so che tipo di problemi possono esserci stati tra Sarri e la Lazio di Lotito. Claudio mi sembra una persona molto diversa da me, lui non è mai irruente, forse è esagitato perché vuole fare di tutto di più tra politica, calcio, industria. E' un uomo che ha delle qualità. Secondo me si dovevano trovare delle soluzioni all'interno del rapporto perché a pochi mesi del campionato una squadra non si lascia".