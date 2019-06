Sarri alla Juventus, il Chelsea vuole soldi per liberarlo: nuovo vertice a Londra

Maurizio Sarri e la Juventus sono promessi sposi ormai da un po', ma non convolano a nozze. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce di una richiesta di indennizzo da parte del Chelsea per liberare l'ex allenatore del Napoli.

Ramadani conta di ottenere oggi la libertà per Sarri, che sta trascorrendo questi giorni un po’ snervanti in Toscana. Usiamo il condizionale perché tutto è nelle mani del Chelsea, che può decidere quando e come (con o senza indennizzo: il tecnico ha ancora due anni di contratto) renderlo un uomo senza legami. Nel frattempo Paratici volerà a Londra per cercare di risolvere la questione. Fumata grigia, a Torino devono aspettare ancora qualche ora.