Sarri ai tifosi: "Convincerò Lotito a comprare i quattro che ho chiesto io", c'è anche Zielinski

Calciomercato SSC Napoli - Non è ancora arrivato il rinnovo di Piotr Zielinski e allora Maurizio Sarri non smette di sperare di piazzare il colpo per la sua Lazio. Infatti, il tecnico, prima di lasciare Auronzo, seppure scherzando, ha ribadito ai tifosi presenti: «Convincerò il presidente ad acquistare i quattro giocatori che gli ho chiesto».

Come riporta il Corriere della Sera edizione Roma, "è probabile facesse riferimento a Berardi, Zielinski, Ricci e Luca Pellegrini: sicuramente però Sow non è fra questi. Lo svizzero è consapevole che a Roma si sta riflettendo su di lui, motivo per il quale temporeggia. A 26 anni, con i grandi club internazionali che puntano sempre meno sui 30enni, non vuole sbagliare scelta su quello che potrebbe diventare il contratto più ricco della sua carriera. Trasferirsi alla Lazio e trovare poco spazio perché non si inserisce alla perfezione nella filosofia di gioco del tecnico sarebbe un autogol".